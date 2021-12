V ZDA po smrtonosnih tornadih iščejo preživele

Louisville, 13. decembra - Tornadi, ki so v noči s petka na soboto prizadeli več zveznih držav na jugu in srednjem zahodu ZDA, so zahtevali več deset življenj, od tega največ v Kentuckyju, kjer pa smrtni davek morda le ne bo tako visok, kot so se najprej bali. Še naprej iščejo preživele, a je upanja vse manj.