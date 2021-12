Bodo/Glimt drugič do nogometnega naslova na Norveškem

Oslo, 13. decembra - Nogometaši moštva Bodo/Glimt so v nedeljo drugič zaporedoma osvojili naslov državnih prvakov na Norveškem. Po lanskem slavju so udeleženci konferenčne lige uspeh letos ponovili, za slavje pa so v odločilni tekmi s 3:0 odpravili Mjoenfdalen, ki se seli v nižji rang tekmovanja.