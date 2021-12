Marseille nazaj na drugo mesto, Nica premagala Rennes

Strasbourg, 12. decembra - Nogometaši Marseilla so se v 18. krogu francoskega prvenstva po zmagi v Strasbourgu z 2:0 vrnili na drugo mesto prvenstvene lestvice. Prehiteli so Rennes, ki je danes doma izgubil proti Nici. Prvi je pariški PSG, ki ima deset točk naskoka in ga danes še čaka tekma na domačem Parku princev proti Monacu.