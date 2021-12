London, 12. decembra - Nogometaši Newcastla so po dveh tekmah brez poraza in prvi zmagi spet na poti, ki si je ne želijo novi, bogati lastniki. V 16. krogu so izgubili v Leicestru, izid je bil 4:0. Dva gola je dosegel Belgijec Youri Tielemans, po enega pa James Maddison in Zambijec Patson Daka.