Empoli po "fliperju" do zmage v Neaplju

Neapelj, 12. decembra - Nogometaši iz Empolija, kjer igrata tudi slovenska reprezentanta Petar Stojanović in Leo Štulac, so v 17. krogu italijanskega prvenstva v Neaplju zmagali z 1:0. Edini gol je padel v 71. minuti, z zvrhano mero sreče ga je po "fliperju" dosegel Patrick Cutrone, ki ga je žoga zadela v tilnik in presenetila kolumbijskega vratarja Davida Ospino.