Max Verstappen - od dirkaškega sina do svetovnega prvaka

pripravil Tomaž Bregar

Abu Dabi, 12. decembra - Sezona formule 1 je bila razburljiva in polna tesnih obračunov. Nazadnje je postala le dvoboj najbolj izstopajočih dirkačev, ki sta s svojim obnašanjem na in ob stezi spomnila na zlate čase tega športa in ostra rivalstva. Na koncu je veliki zmagovalec postal Max Verstappen, ki se je vpisal v zgodovino kot prvi nizozemski prvak.