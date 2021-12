Vreme: Ponoči se bo pooblačilo

V ponedeljek bo pretežno oblačno. V vzhodnih krajih lahko zjutraj in dopoldne rahlo rosi, ni izključen pojav poledice. Proti večeru se bo oblačnost na zahodu trgala. Jutranje temperature bodo od -5 do -1, ob morju malo nad 0, najvišje dnevne od 1 do 5, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo bo na zahodu deloma sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno in ponekod po nižinah megleno.

Vremenska slika: Ciklonsko območje se je umaknilo nad vzhodni Balkan. Nad Alpami se je okrepilo območje visokega zračnega tlaka. Od severa priteka k nam prehodno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V ponedeljek se bo oblačnost povsod povečala, predvsem na zahodu Madžarske in na severu Hrvaške bodo prehodno možne rahle padavine.