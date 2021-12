Zavod Varna pot: Prekomerno alkoholiziranih 11 odstotkov udeleženih v prometu

Ljubljana, 12. decembra - Moderatorji Zavoda Varna pot so v petek in soboto v okviru preventivne akcije za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi nagovorili prek 600 aktivnih udeležencev v prometu, preizkus alkoholiziranosti pa je opravilo 411 ljudi. Prisotnost alkohola nad mejo zakonske regulative so zaznali pri 11 odstotkih.