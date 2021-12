Ministri G7 z enotnim stališčem do Rusije, Kitajske in Irana

Liverpool, 12. decembra - Zunanji ministri sedmih gospodarsko najrazvitejših držav (G7) so na srečanju v Liverpoolu dosegli skupno stališče do Rusije, Kitajske in Irana. Vsebovalo naj bi jasen poziv k zagotavljanju svobode in demokracije in nasprotovanje morebitnemu premikanju meja v Evropi, je dejala zunanja ministrica prihodnje predsedujoče G7 Nemčije, Annalena Baerbock.