V Mariboru odprli študijsko sobo umetnostnega zgodovinarja Ivana Stoparja

Maribor, 13. decembra - V prostorih Raziskovalne postaje ZRC SAZU Maribor so danes slovesno odprli študijsko sobo Ivana Stoparja. Gradivo slovenskega umetnostnega zgodovinarja, konservatorja, kastelologa in vedutologa vsebuje več kot 1700 enot, med drugim precejšnje število delnih ali popolnih faksimilov srednjeveških kodeksov in grafične vedute.