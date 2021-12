Najmanj trije mrtvi in šest pogrešanih v eksploziji plina na Siciliji

Agrigento, 12. decembra - V kraju Ravanusa na Siciliji je v soboto zvečer odjeknila silovita eksplozija, pri čemer so se zrušile tri stanovanjske stavbe. Po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa so v eksploziji umrli najmanj trije ljudje, šest jih pogrešajo. Domnevajo, da je do eksplozije prišlo zaradi uhajanja plina.