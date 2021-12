Postojnske kegljačice v četrtfinalu evropske lige prvakinj

Ljubljana, 12. decembra - Kegljačice postojnskega Proteusa so tudi v povratni tekmi prvega kroga evropske lige prvakinj premagala ekipo z Dunaja in se uvrstile v četrtfinale. Tokrat so slavile v gosteh s 7:1 (3345:3307). Najboljša v postojnski ekipi je bila Nataša Tibola, ki je podrla 593 kegljev. Tekmice v četrtfinalu bodo Nemke iz Bamberga.