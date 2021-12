Ljubljana, 11. decembra - Košarkarice Cinkarne Celja in Pro-Bit Konjic so upravičile vlogo favoritinj v sobotnih tekmah 10. krogu 1. SKL. Celjanke so z 81:51 premagale Grosuplje, Konjičanke pa so bile boljš od Domžal z 72:67. Že v petek sta zmagi vpisali Maribor in Triglav.