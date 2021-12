Ministri za kmetijstvo EU potrdili načrt ukrepov za prehransko varnost

Bruselj, 13. decembra - Ministri za kmetijstvo EU so danes v Bruslju potrdili načrt izrednih ukrepov za zagotavljanje prehranske varnosti v Evropi v primeru morebitnih kriz. Pri tem so poudarili, da mora obravnava prihodnjih kriz temeljiti na izkušnjah, pridobljenih med pandemijo covida-19. Govorili so tudi o nepoštenih trgovinskih praksah v prehranski verigi.