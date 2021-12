Trboveljski osnovnošolci posneli film Prometejeva učna pot

Trbovlje, 12. decembra - Trboveljski osnovnošolci, ki se združujejo v gledališki skupini Špilčki, so posneli film Prometejeva učna pot. Zamislili so si turistično pot, imenovano Prometejeva učna pot, ki bo predstavila najbolj zanimive posebnosti v Trbovljah obiskovalcem mesta in tudi samim Trboveljčanom. Ideja pa se jim je porodila ob izgradnji kipa rudarja Prometeja.