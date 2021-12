Zmage treh najboljših ekip na Otoku

Manchester, 11. decembra - Angleški klubi Manchester City, Liverpool in Chelsea so v popoldanskem sporedu današnjega 16. kroga angleške nogometne lige zabeležili zmage. Vse so bile tesne in niso spremenile razmerij moči na vrhu lestvice. Še naprej namreč vodi Manchester City, ki ima 38 točk. Eno manj ima na drugem mestu Liverpool, tretji je Chelsea s 36.