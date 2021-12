Vreme: Ponoči se bo povsod razjasnilo

V nedeljo bo precej jasno, po kotlinah osrednje Slovenije bo zjutraj in dopoldne megleno. Na Štajerskem in v Prekmurju bo pihal okrepljen severni veter. Jutranje temperature bodo od -9 do -4, v krajih z vetrom in ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 1 do 6, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo na zahodu deloma sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno in ponekod po nižinah megleno.

Vremenska slika: Nad južno Italijo in južnim Jadranom je ciklonsko območje, nad srednjo Evropo in Alpami pa se krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka k nam razmeroma hladen in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo več oblačnosti v krajih južno in vzhodno od nas, ponekod na severu Hrvaške bo rahlo snežilo. Burja ob severnem Jadranu bo slabela. V nedeljo bo pretežno jasno. V krajih vzhodno od nas bo pihal okrepljen severni veter.