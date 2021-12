Hochfilzen, 11. decembra - Švedinje Anna Magnuson, Linn Persson ter sestri Elvira in Hanna Öberg so zmagovalke ženske biatlonske štafetne tekme za svetovni pokal v avstrijskem Hochfilznu. Na 4 x 6 km so za 29,1 sekunde ugnale Rusinje in za 59,2 Francozinje.