Italijanski škof pred otroki postavil pod vprašaj obstoj Božička

Rim, 11. decembra - Italijanski škof na Siciliji je na god svetega Nikolaja v nastopu pred otroki postavil pod vprašaj obstoj Božička in s tem v medijih in med starši v Italiji sprožil burno debato o tem, ali jim je s tem razblinil predstave in veselje ob božičnem obdarovanju. Kasneje je naredil korak nazaj in dodatno pojasnil svoje besede.