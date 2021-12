Pogrešano turško deklico našli mrtvo

Piran/Gorenja vas, 11. decembra - Hrvaška policija je skupaj s potapljači Slovenske vojske pogrešano turško deklico, ki jo je v četrtek zvečer odnesla reka Dragonja, našla mrtvo, so za STA potrdili na Policijski upravi Koper. Njeno truplo so ob 12.35 našli na hrvaški strani reke Dragonje, približno dva metra pod vodo.

V sporočilu so koprski policisti zapisali, da je pri iskalni akciji sodelovalo približno 50 policistov, potapljačev Slovenske vojske, gasilcev, potapljačev podvodne reševalne službe in vodnikov reševalnih psov.

Na kraju zdaj opravljajo ogled, ki ga vodi hrvaška policija, so navedli.

Deklica je v četrtek padla z ramen svoje 47-letne matere, državljanke Turčije, ki je skupaj z otrokom skušala prečkati reko in tako vstopiti v Slovenijo, pri tem je hčerka padla v vodo, tok pa jo je odnesel po strugi navzdol. Reševalno akcijo so začeli takoj.

Policijska uprava Koper je bila sicer o tem, da skuša skupina oseb preplavati Dragonjo, obveščena v četrtek nekaj po 20. uri. Piranski policisti, ki so prišli na kraj, so opazili žensko, ki se je na sredini reke držala za drevo. Ker je na hrvaški strani na tem delu zelo težek pristop, reka pa je visoka in deroča, je hrvaški varnostni organi niso mogli potegniti iz vode. Slovenski policisti so jo skupaj s hrvaškimi policisti rešili, gasilci pa so jo odnesli do reševalnega vozila.

Izkazalo se je, da je 47-letna državljanka Turčije mati dveh otrok, starih 18 in pet let, ki sta bila že na slovenski strani, njen tretji otrok, star 13 let, pa je bil še na hrvaški strani. Ker je bilo dogajanje in reševanje na mejni črti, so bili vsi vrnjeni na Hrvaško.

Ko so izvedeli, da je ženski med prečkanjem reke v vodo padla desetletna hčerka, je sedem policistov, dva vodnika službenega psa in 20 gasilcev še ponoči pregledalo območje ob reki. Iskalno akcijo so nadaljevali v petek in danes.