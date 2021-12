Raziskava Ninamedie: Golobova stranka bi pristala na tretjem mestu

Ljubljana, 11. decembra - Če bi bile volitve to nedeljo in bi na njih sodelovale tudi nove stranke, nekatere obstoječe pa bi se združile, bi zmagala SDS s 15,2 odstotka glasov. Sledili bi SD (13,3 odstotka) in nova stranka, ki bi jo vodil Robert Golob (devet odstotkov), kaže raziskava agencije Ninamedia Novi obrazi, ki sta jo danes objavila časnika Dnevnik in Večer.