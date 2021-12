Pogrešane turške deklice še niso našli

Koper, 11. decembra - Pogrešane deklice, ki je v četrtek padla z ramen svoje 47-letne matere, državljanke Turčije, med prečkanjem reke Dragonje, še niso našli, so sporočili s Policijske uprave Koper. V iskalno akcijo so se danes vključili policisti, poklicni in prostovoljni gasilci, vodniki reševalnih psov in pripadniki podvodne reševalne službe Slovenije.