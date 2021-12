Na srečanju ministrov G7 pozivi k enotnosti in nova svarila Rusiji

Liverpool, 11. decembra - Velika Britanija danes in v nedeljo v Liverpoolu gosti srečanje zunanjih ministrov skupine G7, na katerem med drugim razpravljajo o grožnjah iz Rusije in Kitajske. Zahod in njegovi zavezniki morajo biti združeni proti avtoritarizmu, je dejala britanska zunanja ministrica Liz Truss, ki je tudi posvarila Rusijo glede Ukrajine.