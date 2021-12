V jeseniškem gledališču Toneta Čufarja premierno Zgodbe grde deklice

Jesenice, 11. decembra - Gledališče Toneta Čufarja na Jesenicah bo nocoj premierno izvedlo predstavo Zgodbe grde deklice francoskega avtorja Juliena Daillerea. Predstava popelje v čas zgodnjega najstništva in je namenjena obiskovalcem med 8. in 12. letom starosti. Režiser in dramaturg je bil Alen Jelen, 15. decembra pa jo bodo premierno izvedli še v ljubljanskem Gleju.