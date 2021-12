Objavljen predlog resolucije o vladavini prava v Sloveniji

Bruselj, 11. decembra - Predlog resolucije o vladavini prava v Sloveniji, ki so ga vložile štiri politične skupine v Evropskem parlamentu - socialdemokrati, liberalci, zeleni in levica - so v petek zvečer tudi javno objavili. Evropski poslanci bodo o resoluciji, v kateri se izraža velika zaskrbljenost zaradi globoke polarizacije v državi, glasovali v četrtek.