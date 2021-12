New York Rangers z zmago na vrh vzhoda

New York, 11. decembra - Hokejisti New York Rangers so nova vodilna ekipa vzhodne konference ameriške profesionalne lige NHL. Na 26. tekmi so zabeležili 18. zmago, njihova zadnja žrtev je bil Buffalo, ki so ga na njegovem ledu premagali z 2:1. Junak tekme je bil v zadnjem času zelo razpoloženi vratar, Rus bolgarskega rodu Aleksandar Georgiev, ubranil je 36 strelov.