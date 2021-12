Ljubljana, 11. decembra - S tekmami 13. kroga 1. SFL se je končal prvoligaški futsal v letu 2021. Zmag v tokratnem krogu so se veselili v taborih vodilnega Dobovca, Silika in Oplast Kobarida, derbi začelja med Dobrepoljem in Mlinšami pa se je končal z delitvijo točk.