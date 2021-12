Biden in Scholz v telefonskem pogovoru poudarila transatlantsko prijateljstvo

Washington/Berlin, 11. decembra - Predsednik ZDA Joe Biden in nemški kancler Olaf Scholz sta v petek govorila po telefonu in Biden je Scholzu čestital ob imenovanju. Strinjala sta se, da je transatlatnsko prijateljstvo ključnega pomena za reševanje trenutnih in prihodnjih izzivov, so sporočili v Berlinu. Bela hiša je k temu dodala še Bidnovo željo po utrditvi tega sodelovanja.