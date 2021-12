Župani in vlada ob obisku Gorenjske odprli vrsto različnih tem

Kranj, 10. decembra - Vlada je danes v okviru regijskih obiskov obiskala Gorenjsko. Člani vlade so z župani, gospodarstveniki in drugimi akterji v regiji odprli vrsto aktualnih tem. Ministri so prisluhnili pobudam in željam, sodelujoči pa so bili veseli možnosti pogovorov s pristojnimi in pozitivnih odzivov ter nekaterih rešitev.