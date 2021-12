Umrl član skupine The Monkees Michael Nesmith

Washington, 10. decembra - Nekaj dni pred 79. rojstnim dnem je umrl pevec in kitarist Michael Nesmith, član skupine The Monkees, ki je kot najstniška senzacija zaslovela v 60. letih z uspešnicami, kot so I'm a Believer, Last Train to Clarksville in Daydream Believer. Nesmith je umrl naravne smrti v krogu svoje družine, je njeno sporočilo medijem povzel britanski BBC.