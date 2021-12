Odprt kandidacijski postopek za volitve predsednika smučarske zveze

Ljubljana, 10. decembra - Izvršni odbor Smučarske zveze Slovenije je pozval vse svoje redne člane, torej društva in klube, naj predlagajo kandidate za volitve predsednika SZS, člane nadzornega odbora SZS in za člane častnega razsodišča SZS, so danes objavili na spletni strani krovne nacionalne smučarske organizacije.