V nacionalni katedrali v Washingtonu slovo od pokojnega senatorja Boba Dola

Washington, 10. decembra - V nacionalni katedrali v Washingtonu je danes potekala spominska slovesnost in maša za pokojnim republikanskim senatorjem Bobom Dolom, ki je umrl v nedeljo v starosti 98 let. Krsto so kasneje prepeljali do spomenika 2. svetovne vojne, nato gre v domači Kansas, v soboto pa bodo Dola pokopali na nacionalnem pokopališču Arlington v Washingtonu.