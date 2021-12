Luksemburški vlagatelj za razvoj španske lige namenil dve milijardi evrov

Madrid, 10. decembra - Španska nogometna liga se bo v prihodnjih letih razvijala ob pomoči sredstev luksemburškega investitorja. Kot poročata nemška in francoska tiskovna agencija dpa in AFP, so španski nogometni klubi na današnji skupščini dosegli dogovor, da podprejo vstop vlagatelja. Podjetje CVC bo namenilo dve milijardi evrov, v zameno pa dobilo številne pravice.