Mineva 30 let od prvih zahodnoevropskih priznanj Slovenije

pripravila Vesna Rojko

Ljubljana, 13. decembra - V nedeljo bo minilo 30 let, od kar so prve zahodnoevropske države priznale Slovenijo. Kot prva od zahodnih držav jo je priznala Islandija, isti dan sta to storili Nemčija in Švedska, a z dodatkom, da bo njun sklep začel veljati 15. januarja 1992. Takrat so Slovenijo priznale vse članice tedanje Evropske skupnosti, predhodnice EU.