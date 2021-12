Tržič, 10. decembra - Na območju Jelendola pri Tržiču so policisti danes obravnavali smrt moškega, ki je pri prečkanju zasnežene lesene brvi padel v reko, se poškodoval in umrl. Okoliščine kažejo, da je šlo za nesrečo, so sporočili s Policijske uprave Kranj.