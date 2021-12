Urša Bogataj tretja v Klingenthalu, zmaga Mariti Kramer

Klingenthal, 10. decembra - Avstrijska smučarska skakalka Marita Kramer (247,9 točke), najboljša tekmovalka to zimo in vodilna po prvi seriji, je v nemškem Klingenthalu prišla do svoje tretje zmage v sezoni. Za veselje v slovenskem taboru je s tretjim mestom poskrbela Urša Bogataj (237,5), njen uspeh pa sta dopolnili četrta Nika Križnar (226,5) in deseta Špela Rogelj (193,9).