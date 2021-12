V tej sezoni v Sloveniji doslej potrdili en primer gripe

Ljubljana, 11. decembra - V Sloveniji so konec novembra prvič v tej sezoni dokazali virus gripe. Potrdili so ga pri desetmesečnem otroku, piše na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. V Evropi se sezona kroženja gripe še ni začela, države pa poročajo večinoma o posamičnih okužbah, največ Slovaška, Rusija, Švedska, Češka in Kosovo.