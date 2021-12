Zapečatenje hišk po oceni ljubljanskega javnega podjetja nezakonito

Ljubljana, 10. decembra - Ukrep inšpektorjev Finančne uprave RS (Furs), ki so v četrtek zapečatili štiri hiške za prodajo pijače in hrane na Pogačarjevem trgu v Ljubljani, je nezakonit, je danes zapisal direktor javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice Andrej Orač. Pravnih argumentov za to potezo Furs nima, je prepričan.