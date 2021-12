V SD za večjo zastopanost žensk v organih odločanja

Ljubljana, 10. decembra - Ob zaključku mednarodnih dnevov boja proti nasilju nad ženskami so v SD opozorili na pomen večje zastopanosti žensk v organih odločanja. Predstavili so tudi osnutek zakona o ukrepih za uravnoteženo zastopanost žensk in moških v organih odločanja, ki ga pošiljajo v javno razpravo, so zapisali v sporočilu za javnost.