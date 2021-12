Ljubljanska borza z 0,18-odstotnim padcem indeksa SBI TOP

Ljubljana, 10. decembra - Ljubljanska borza je današnje trgovanje končala z 0,18-odstotnim padcem indeksa najpomembnejših podjetij SBI TOP. Indeks so navzdol potisnile delnice Zavarovalnice Triglav, NLB in Cinkarne Celje. Borzni posredniki so sklenili za 942.915 evrov prometa, od tega za 476.593 evrov z delnicami Krke.