Objavljen razpis za programa uprizoritvenih in glasbenih umetnosti za digitalizacijo

Ljubljana, 10. decembra - Ministrstvo za kulturo je objavilo razpis za izbor javnih kulturnih programov na področjih uprizoritvenih in glasbenih umetnosti za digitalizacijo in informacijsko podporo, ki ju bo v letu 2022 sofinancirala RS iz proračuna, namenjenega za kulturo. Razpis je odprt do 11. januarja 2022.