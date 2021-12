Odzivi na sodbo glede Assangea: Sramota, sodna farsa, politično motivirana

Moskva/London, 10. decembra - "To je farsa pravosodja," so današnjo odločitev sodišča v Londonu, ki je razveljavilo zavrnitev izročitve ustanovitelja Wikileaksa Juliana Assangea ZDA, komentirali pri Amnesty International. Uradna Rusija jo je označila kot sramotno, poročevalec ZN kot politično motivirano, novinarske organizacije so ob njej ogorčene.