18-letniku na Ptuju zasegli večjo količino pirotehničnih izdelkov

Ptuj, 10. decembra - Policisti so danes v bližini Srednješolskega centra Ptuj ugotovili, da je oseba uporabila pirotehnični izdelek, katerega glavni učinek je pok. Med postopkom, ki je sledil, so 18-letnemu moškemu, doma iz okolice Ptuja, zasegli večjo količino pirotehničnih izdelkov, so sporočili s Policijske uprave Maribor.