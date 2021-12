Letos najbolj iskani proizvodni delavci, prodajalci in skladiščniki

Ljubljana, 12. decembra - Trije najbolj iskani profili letos so bili proizvodni delavec, prodajalec in skladiščnik, ugotavljajo na karierno-zaposlitvenm portalu MojeDelo.com. Za naprej napovedujejo rast potreb po poklicih, ki niso dovolj privlačni za mlade ali jim fakultete ne uspejo slediti, povezanimi s tehnologijo, robotizacijo, umetno inteligenci in okoljem.