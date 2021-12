Pravosodni ministri EU zadovoljni, da EPPO deluje in dosega rezultate

Bruselj, 10. decembra - Ministri za pravosodje EU so se danes v Bruslju seznanili z delovanjem Evropskega javnega tožilstva (EPPO) v minulih mesecih in izrazili zadovoljstvo, da tožilstvo, ki je med drugim pristojno za preiskavo in pregon kaznivih dejanj v zvezi s finančnimi interesi EU, deluje in že preiskuje številne primere goljufij v sodelujočih državah.