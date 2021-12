Naloga države po besedah Ciglerja Kralja ustvariti pogoje za pomoč ljudem v težavah

Brdo pri Kranju, 10. decembra - Minister za delo Janez Cigler Kralj, ki je podelil nagrade in priznanja za delo v socialnem varstvu in rejništvu za leti 2020 in 2021, je dejal, da je naloga države ustvariti pogoje, da ljudem pomaga, ko se jim zalomi. Prav tako jim mora za rešitev stisk ponuditi učinkovito mrežo denarnih pomoči, storitev in programov socialnega varstva, meni.