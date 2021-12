Na okrogli mizi izpostavili nujnost sistemskih rešitev v zdravstveni negi

Ljubljana, 10. decembra - Medicinske sestre in babice so trdna osnova, na kateri se gradi celoten odnos do vseh bolnikov, zato je treba v ta človeški vir vlagati in ga vključiti v sistemske rešitve, je ključno sporočilo z okrogle mize v organizaciji delovne skupine za nenasilje v zdravstveni in babiški negi. Zavzeli so se tudi za oblikovanje pametnejših javnih politik.