NIJZ: Pri izbiri izvajalca klicnega centra smo ravnali skladno z zakonom

Ljubljana, 10. decembra - Na NIJZ zavračajo očitke, da pri izbiri izvajalca za zagotavljanje klicnega centra za epidemiološko poizvedovanje City Connect niso ravnali v skladu z zakonskimi določili in brez kakršnega koli postopka. Kot navajajo, so v postopkih pred Državno revizijsko komisijo in KPK večkrat izdatno utemeljili postopek in razlog nujnosti.