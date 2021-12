Maria Ressa in Dmitrij Muratov prejela Nobelovo nagrado za mir

Oslo, 10. decembra - Na slovesnosti v norveški prestolnici Oslo so danes podelili letošnjo Nobelovo nagrado za mir, ki sta jo prejela filipinska novinarka Maria Ressa in ruski novinar Dmitrij Muratov. Ob sprejemu nagrade sta pozvala ves svet, naj bolje varuje novinarje in se skupaj bori za svobodo medijev.