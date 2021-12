Komisija DZ predlaga revizijo koncesije za srednjo Savo

Ljubljana, 10. decembra - Komisija DZ za nadzor javnih financ je danes na predlog Levice sklenila predlagati računskemu sodišču, da opravi revizijo sklepanja in vsebine koncesijske pogodbe za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih Save od Ježice do Suhadola. Revizija naj se osredotoči na zakonitost, pravilnost in smotrnost sklepanja pogodbe in njene vsebine.